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Малкин набрал 1+1 в матче с «Нью-Джерси», став 3-й звездой. У него 16+34 в 66 играх

Форвард «Питтсбурга» признан третьей звездой игры.

Источник: Sports.Ru

Россиянин набрал 50-е (16+34) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 66 матчей.

Сегодня за 15:07 (1:28 — в большинстве) у Малкина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, 40% выигранных вбрасываний (4 из 10), полезность — «+1».