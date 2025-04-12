«Тампа» обеспечила себе минимум 3-е место в Атлантическом дивизионе

После 79 матчей «Лайтнинг» с 98 очками занимают 2-е место в дивизионе, отставая от «Торонто» на 2 балла.
У идущей третьей «Флориды» 96 очков в 79 играх, далее располагается «Оттава» с 92 баллами.
«Тампа», несмотря на поражение от «Детройта» (3:4 ОТ), гарантировала себе минимум 3-е место в Атлантическом дивизионе.
После 79 матчей «Лайтнинг» с 98 очками занимают 2-е место в дивизионе, отставая от «Торонто» на 2 балла.
У идущей третьей «Флориды» 96 очков в 79 играх, далее располагается «Оттава» с 92 баллами.