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«Тампа» обеспечила себе минимум 3-е место в Атлантическом дивизионе

«Тампа», несмотря на поражение от «Детройта» (3:4 ОТ), гарантировала себе минимум 3-е место в Атлантическом дивизионе.

Источник: Спортс"

После 79 матчей «Лайтнинг» с 98 очками занимают 2-е место в дивизионе, отставая от «Торонто» на 2 балла.

У идущей третьей «Флориды» 96 очков в 79 играх, далее располагается «Оттава» с 92 баллами.