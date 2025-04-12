Кросби забил 99-й победный гол в НХЛ и вышел на чистое 10-е место в истории по их числу. Рекорд у Овечкина (136)

На 54-й минуте 37-летний канадец реализовал большинство, сделав счет 3:2. Победный гол стал для него 99-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.
Он вышел на чистое 10-е место по этому показателю в истории лиги, обогнав Бобби Халла и Ги Лефлера (по 98).
Рекордом владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 136). Также в топ-10 входят Яромир Ягр (135), Горди Хоу (121), Фил Эспозито (118), Бретт Халл и Теему Селянне (по 110), Брендан Шенахан и Патрик Марло (по 109), Джером Игинла (101).
В текущем сезоне на счету Кросби стало 89 (32+57) очков в 78 играх при полезности «минус 21».