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Кросби забил 99-й победный гол в НХЛ и вышел на чистое 10-е место в истории по их числу. Рекорд у Овечкина (136)

Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:2).

На 54-й минуте 37-летний канадец реализовал большинство, сделав счет 3:2. Победный гол стал для него 99-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.

Он вышел на чистое 10-е место по этому показателю в истории лиги, обогнав Бобби Халла и Ги Лефлера (по 98).

Рекордом владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 136). Также в топ-10 входят Яромир Ягр (135), Горди Хоу (121), Фил Эспозито (118), Бретт Халл и Теему Селянне (по 110), Брендан Шенахан и Патрик Марло (по 109), Джером Игинла (101).

В текущем сезоне на счету Кросби стало 89 (32+57) очков в 78 играх при полезности «минус 21».