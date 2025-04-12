Айзек Ховард стал лучшим игроком сезона в NCAA с 26+26 в 37 играх. Проспект «Тампы» планирует вернуться в университет в следующем сезоне

Он опередил двух других претендентов — форварда «Вашингтона» Райана Леонарда, выступавшего за Бостонский колледж, и защитника университета Денвера Зеева Байума (права в НХЛ у «Миннесоты»).
Ховард занял 5-е место в студенческом чемпионате по результативности, набрав 52 (26+26) очка в 37 играх.
Он был задрафтован «Тампой» в 2022 году под общим 31-м номером в 1-м раунде.
Сообщалось, что игрок планирует вернуться в университет на следующий сезон. Таким образом, в 2026 году он может стать неограниченно свободным агентом в НХЛ.