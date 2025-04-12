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Кросби побил рекорд Гретцки по очкам в НХЛ при пустых воротах — 86 против 85. Овечкин — 3-й с 82 баллами

Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:2).

Источник: Спортс"

Он ассистировал при четвертой шайбе своей команды, которую Брайан Раст забросил в пустые ворота.

На счету 37-летнего канадца стало 89 (32+57) очков в 78 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21». За карьеру в рамках регулярок — 1685 (624+1061) баллов в 1350 играх.

В том числе при пустых воротах у соперника — 86 (38+48) очков. Кросби побил рекорд Уэйна Гретцки (85, 56+29) по числу очков в данной игровой ситуации.

Также в топ-3 входит капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (82, 65+17), являющийся рекордсменом лиги по числу голов в пустые ворота.