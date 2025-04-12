Леонсис о будущем Овечкина в «Вашингтоне»: «Нам нужно будет проявить креативность, когда он решит, что больше не хочет играть. Пока он еще ничего не решил»

Ранее 39-летний форвард заявлял, что планирует вернуться в «Динамо» после истечения срока этого соглашения.
"Алекс играл за нас 20 лет и продолжит в следующем сезоне. Поэтому нам нужно будет проявить креативность, когда он решит, что больше не хочет играть. Пока он, очевидно, еще ничего не решил.
Но я не вижу причин, почему наши взаимоотношения должны когда-либо закончиться. Мы можем найти варианты, чтобы он остался частью «Вашингтона», когда не будет игроком.
Мы можем сделать много интересных вещей, потому что та культура, которую мы создали, начинается на самом деле с Алекса. Так что это вселяет в меня оптимизм и позитивный настрой на будущее.
Он побил рекорд — и как раз вовремя. Мы переводим дух, мы выходим в плей-офф и пытаемся выиграть еще один Кубок Стэнли, так? А что насчет следующего сезона? Давайте продолжим двигаться вперед, давайте не будем останавливаться", — сказал Тед Леонсис.