Гашек о словах Медведева «ждем суицида безумного чеха» после рекорда Овечкина: «Значит, я делаю все правильно»

— Вы читали сообщение бывшего президента России Дмитрия Медведева?
— Да, я читал. Этот человек явно публично угрожает мне убийством.
— Что вы на это скажете?
— Что я на это скажу? Что я встревожен тем, что бывший президент Российской Федерации и по-прежнему один из самых влиятельных российских политиков публично угрожает убить меня, гражданина Чешской Республики, а наше Министерство внутренних дел вообще не реагирует на это каким-либо заявлением или осуждением.
— Неужели другие институты тоже не отреагировали?
— Нет. Даже Международный олимпийский комитет или Чешский олимпийский комитет, Международная федерация хоккея, Чешская хоккейная ассоциация или клуб, где я провел большую часть хоккейной карьеры.
Я не требую никакого особого подхода. Но я считаю совершенно очевидным и необходимым, чтобы всякий раз, когда что-то подобное происходит с любым гражданином нашей или другой страны, все демократические институты осуждали такие действия и спешили на помощь пострадавшему гражданину.
Подход игнорирования и замалчивания, который выбрали все вышеупомянутые организации, крайне опасен и, по моему мнению, заслуживает осуждения.
— Вас еще кто-то пытался запугать?
— Нет, никогда. Если слова Медведева воспринимать как запугивание, то это первый случай.
Но для меня это означает, что если такие слова произносят, значит, я делаю все правильно, — сказал в интервью iSport.cz бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек.