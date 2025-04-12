Гашек о словах Медведева «ждем суицида безумного чеха» после рекорда Овечкина: «Значит, я делаю все правильно»

— Что я на это скажу? Что я встревожен тем, что бывший президент Российской Федерации и по-прежнему один из самых влиятельных российских политиков публично угрожает убить меня, гражданина Чешской Республики, а наше Министерство внутренних дел вообще не реагирует на это каким-либо заявлением или осуждением.