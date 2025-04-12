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Дамир Шарипзянов: «Слышал, что Овечкин еще хочет поиграть в КХЛ. Хочется проверить, реально ли заблокировать его бросок или нет. В НХЛ пробуют, но не очень получается»

Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-й гол в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Надеюсь, Александр Овечкин побьет все рекорды, а его рекорд не побьется никогда.

Насколько я слышал, он хочет еще поиграть в КХЛ. Я с радостью попробую поиграть против него, заблокировать его бросок.

Хочется проверить, реально его заблокировать или нет. В НХЛ люди пробуют, но пока у них это не очень успешно получается.

Конечно, он величайший игрок, который сейчас переживает прекрасное время. Перед сезоном многие говорили про него разное, но он вышел и показал невероятный результат.

Он просто зверь, его можно сравнить с медведем. Хорошо, что в России есть такой спортсмен«, — сказал защитник “Авангарда” Дамир Шарипзянов, который стал лучшим в команде и десятым в лиге по количеству заблокированных бросков (128) в регулярном чемпионате КХЛ в этом сезоне.