Дамир Шарипзянов: «Слышал, что Овечкин еще хочет поиграть в КХЛ. Хочется проверить, реально ли заблокировать его бросок или нет. В НХЛ пробуют, но не очень получается»

Он просто зверь, его можно сравнить с медведем. Хорошо, что в России есть такой спортсмен«, — сказал защитник “Авангарда” Дамир Шарипзянов, который стал лучшим в команде и десятым в лиге по количеству заблокированных бросков (128) в регулярном чемпионате КХЛ в этом сезоне.