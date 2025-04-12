Павел Порядин: «Достижение Овечкина показывает, что в России хоккей — спорт номер один. Мы находимся на высоком уровне и можем посоперничать с Канадой»

"Конечно, это мировой рекорд. Он даже уходит за рамки хоккея. В общем если по спорту брать, это какие-то величайшие цифры. Саня — молодец!
Невероятное событие, к которому он шел. Он доказал, что ничего невозможного нет, надо работать и стараться. Для молодых ребят, для молодого поколения это будет стимул побить рекорд Овечкина.
Достижение Овечкина показывает, что в России хоккей — спорт номер один!
Мы находимся на высоком уровне и можем посоперничать с Канадой«, — сказал нападающий “Спартака” Павел Порядин.