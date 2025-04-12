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Депутат Журова: «Овечкин будет востребован в КХЛ как тренер. Примеров немало — Федоров, Ларионов. Я за то, чтобы Александр вернулся»

Контракт хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона.

Источник: Спортс"

«Сложно сказать, что выберет в итоге Овечкин — работу в “Вашингтоне” или вернется в Россию. Посмотрим, что возьмет верх, где ему комфортнее будет реализоваться после карьеры хоккеиста.

Думаю, Александру Овечкину и в России сделают достойное предложение. Он мог бы и поиграть еще в КХЛ, и быть хорошим тренером. На мой взгляд, Саша будет востребован как тренер в нашей лиге.

Есть немало примеров, когда наши хоккеисты играли в НХЛ, а потом возвращались в Россию и становились хорошими тренерами здесь. Это и Сергей Федоров, который выиграл два Кубка Гагарина, и Игорь Ларионов.

Овечкин тоже мог бы реализоваться в КХЛ. Я за Россию, конечно, за то, чтобы Овечкин вернулся", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.