Доминик Гашек: «Когда играл в КХЛ, считал Россию демократической страной, которая все еще отстает от нас, но идет по правильному пути»

— Решения всегда должны основываться на знаниях на конкретный момент. Когда я играл в России, то считал ее демократической страной, которая все еще немного отстает от нас, но идет по правильному пути. Я и представить не мог, что потом будут Крым и события на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ — Спортс").