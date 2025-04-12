Гашек заявил, что ему угрожает Дмитрий Медведев

Чешский хоккеист Доминик Гашек отреагировал на пост в соцсетях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который поздравил Александра Овечкина с рекордом по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге, а также написал, что теперь ждет суицида от безумного чеха Гашека, передает ISport Blesk.