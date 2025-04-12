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Васильев о Гашеке: «Не знает, что белорусы и украинцы — априори русские люди. Даже ученые их не разделяют по крови. Поэтому Гретцки говорит, что у него русские корни. Это образ жизни, культура,

Бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии заявил, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и наполовину украинцем и не имел отношения к России.

Источник: Спортс"

Когда Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и сравнялся с рекордом, Гретцки заявил: «Мой дедушка — русский. Он бы был очень рад, если бы русский побил мой рекорд».

«Гашек просто не знает, что белорусы и украинцы — это тоже русские. Вряд ли сейчас есть такое понятие — “национально русский”. Быть русским — это ментальность, образ жизни, культура, ценности русского человека.

И русскими могут быть люди разных национальностей. А украинцы и белорусы — это априори русские люди. Так и рассуждает Гретцки, когда говорит, что у него есть русские корни.

Даже ученые не разделяют украинцев, русских и белорусов по крови, что называется", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.