Когда Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и сравнялся с рекордом, Гретцки заявил: «Мой дедушка — русский. Он бы был очень рад, если бы русский побил мой рекорд».
«Гашек просто не знает, что белорусы и украинцы — это тоже русские. Вряд ли сейчас есть такое понятие — “национально русский”. Быть русским — это ментальность, образ жизни, культура, ценности русского человека.
И русскими могут быть люди разных национальностей. А украинцы и белорусы — это априори русские люди. Так и рассуждает Гретцки, когда говорит, что у него есть русские корни.
Даже ученые не разделяют украинцев, русских и белорусов по крови, что называется", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.