Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Свищев про День Овечкина в России: «Настоящая родина Александра — Москва. Мы, что, должны отставать от Вашингтона? Почему бы Москомспорту не выйти с похожей инициативой»

Мюриэл Боузер, мэр Вашингтона, утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.
Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.

"Настоящая родина Александра — это Москва, Россия. Почему бы Москомспорту не выйти с инициативой проработки похожей идеи. Мы, что, должны отставать от Вашингтона что-ли?

11 апреля сделали бы и у нас днем Овечкина. Наши московские жители и спортсмены оценили бы такой шаг. А, может, даже и жители Вашингтона это оценили.

Москва и Вашингтон — это столицы. Думаю, на фоне выстраивания отношений это была бы неплохая история. Тем более мы прекрасно понимаем, что по окончанию карьеры Александр возвращается в Москву.

За «Динамо» еще планирует поиграть. Уверен, что это крутая идея. Александр — это легенда!" — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.