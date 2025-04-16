Депутат Свищев про День Овечкина в России: «Настоящая родина Александра — Москва. Мы, что, должны отставать от Вашингтона? Почему бы Москомспорту не выйти с похожей инициативой»

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.
"Настоящая родина Александра — это Москва, Россия. Почему бы Москомспорту не выйти с инициативой проработки похожей идеи. Мы, что, должны отставать от Вашингтона что-ли?
11 апреля сделали бы и у нас днем Овечкина. Наши московские жители и спортсмены оценили бы такой шаг. А, может, даже и жители Вашингтона это оценили.
Москва и Вашингтон — это столицы. Думаю, на фоне выстраивания отношений это была бы неплохая история. Тем более мы прекрасно понимаем, что по окончанию карьеры Александр возвращается в Москву.
За «Динамо» еще планирует поиграть. Уверен, что это крутая идея. Александр — это легенда!" — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.