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Овечкин забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 45 шайб

Капитан Вашингтона сделал дубль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против Монреаля (3:2 ОТ).
Источник: Спортс"

В первом периоде форвард «Кэпиталс» открыл счет, поразив ворота Сэма Монтембо в большинстве броском из района левого круга вбрасывания. В овертайме он поставил точку в матче, забив с пятачка.

На счету 39-летнего россиянина стало 74 шайбы в 152 играх в плей-офф. В регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 игре (рекорд лиги).

Таким образом, по сумме двух турниров на счету игрока 971 шайба в 1643 играх. По этому показателю он занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб в 1695 играх, 894 в 1487 — регулярка, 122 в 208 — плей-офф).