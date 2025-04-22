Овечкин забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 45 шайб

Таким образом, по сумме двух турниров на счету игрока 971 шайба в 1643 играх. По этому показателю он занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб в 1695 играх, 894 в 1487 — регулярка, 122 в 208 — плей-офф).