Овечкин делит 13-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф с Павелски — у обоих по 74. На 12-м месте идет Лемье (76), на 11-м — Ягр (78), рекорд у Гретцки (122)

На счету 39-летнего россиянина стало 74 шайбы в 152 играх в плей-офф НХЛ за карьеру.
По числу голов в кубковых матчах Александр занимает 1-е место среди действующих игроков лиги.
В общем зачете он обогнал Дино Сиссарелли (73 гола в 141 матче) и делит 13-е место с Джо Павелски (74 в 201).
Выше идут Уэйн Гретцки (122 в 208), Марк Мессье (109 в 236), Яри Курри (106 в 200, лидер среди европейцев), Бретт Халл (103 в 202), Гленн Андерсон (93 в 225), Майк Босси (85 в 129), Джо Сакик (84 в 172), Морис Ришар (82 в 132), Клод Лемье (80 в 234), Жан Беливо (79 в 162), Яромир Ягр (78 в 208) и Марио Лемье (76 в 107).
Овечкин забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 45 шайб.