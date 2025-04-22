Хеллибак отразил 21 из 22 бросков во 2-м матче серии с «Сент-Луисом». Вратарь «Виннипега» прервал серию из 10 подряд игр в плей-офф, в которых пропускал по 3+ гола

Она началась в 2023 году в серии первого раунда с «Вегасом» (1−4, 5, 5, 3 и 4 пропущенные шайбы в играх со второй по пятую), продолжилась в 2024 году в серии первого раунда с «Колорадо» (1−4, 6, 4, 5, 4 и 5 пропущенных шайб в играх с первой по пятую) и в 2025 году в первом матче текущей серии (3 шайбы).