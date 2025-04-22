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Хеллибак отразил 21 из 22 бросков во 2-м матче серии с «Сент-Луисом». Вратарь «Виннипега» прервал серию из 10 подряд игр в плей-офф, в которых пропускал по 3+ гола

Вратарь Джетс вышел в старте на второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли против Блюз (2:1, 2 0).

31-летний американец пропустил 1 шайбу и прервал серию из 10 игр с 3+ пропущенными голами в плей-офф.

Она началась в 2023 году в серии первого раунда с «Вегасом» (1−4, 5, 5, 3 и 4 пропущенные шайбы в играх со второй по пятую), продолжилась в 2024 году в серии первого раунда с «Колорадо» (1−4, 6, 4, 5, 4 и 5 пропущенных шайб в играх с первой по пятую) и в 2025 году в первом матче текущей серии (3 шайбы).

Напомним, что по итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ двукратный обладатель «Везины» Хеллибак выиграл «Дженнингс Трофи» (приз вратарю самой мало пропускающей команды), занял 1-е место в лиге по числу побед (47), матчей на ноль (8) и коэффициенту надежности (2,00), а также 2-е место по проценту сэйвов (92,5%).