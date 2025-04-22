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Овечкин о победной шайбе в матче с «Монреалем»: «Гол есть гол. В плей-офф неважно, кто забивает. Особенно в овертайме»

Капитан «Вашингтона» поставил точку в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Канадиенс» (3:2 ОТ, 1−0), забросив в овертайме.

39-летний форвард «Кэпиталс» оформил дубль, отправив шайбу в ворота канадского клуба с пятачка на 63-й минуте. Гол в овертайме кубкового матча стал для россиянина первым за карьеру в лиге.

"Гол есть гол. В плей-офф неважно, кто забивает. Особенно в овертайме.

Строум отлично сыграл на вбрасывании. Дальше была борьба, Бовилье сделал первый бросок, а потом попытался найти меня. Когда идешь к воротам, может возникнуть хороший момент", — сказал Овечкин после матча.

Овечкин впервые забил в овертайме матча плей-офф НХЛ. Его гол с пятачка на 63-й минуте принес «Вашингтону» победу в 1-й игре серии с «Монреалем».

Овечкин забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 45 шайб.