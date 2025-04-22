Овечкин о победной шайбе в матче с «Монреалем»: «Гол есть гол. В плей-офф неважно, кто забивает. Особенно в овертайме»

39-летний форвард «Кэпиталс» оформил дубль, отправив шайбу в ворота канадского клуба с пятачка на 63-й минуте. Гол в овертайме кубкового матча стал для россиянина первым за карьеру в лиге.
"Гол есть гол. В плей-офф неважно, кто забивает. Особенно в овертайме.
Строум отлично сыграл на вбрасывании. Дальше была борьба, Бовилье сделал первый бросок, а потом попытался найти меня. Когда идешь к воротам, может возникнуть хороший момент", — сказал Овечкин после матча.
Овечкин впервые забил в овертайме матча плей-офф НХЛ. Его гол с пятачка на 63-й минуте принес «Вашингтону» победу в 1-й игре серии с «Монреалем».
Овечкин забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 45 шайб.