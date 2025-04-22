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«Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу» в 1-м матче серии (5:6), пропустив решающий гол на 59:18. «Ойлерс» отыграли дефицит в 4 шайбы — 5:5 после 0:4 к 40-й минуте

«Кингс» выиграли первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли у «Ойлерс» (6:5, 1−0).

По ходу матча «короли» растеряли преимущество в 4 шайбы — к заключительной минуте второго периода «Лос-Анджелес» лидировал со счетом 4:0.

Камбэк «Эдмонтона» начали лидеры команды — за 6 секунд до завершения второй 20-минутки вернувшийся в строй Леон Драйзайтль забросил шайбу с передачи Коннора Макдэвида.

В третьем периоде «нефтяникам» удалось довести счет до 5:5 — пятую шайбу на 58:32 забросил Макдэвид, набравший 4 (1+3) очка в игре.

Но за 42 секунды до завершения основного времени матча «Кингс» удалось забить решающий гол — его автором стал форвард Филлип Дано, оформивший дубль.

Счет в серии: 1−0.