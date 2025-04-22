Уилсон об Овечкине в матче с «Монреалем»: «Зверь. Машина. Он придает всем энергии, забивает голы и делает все для команды. Вот почему это легенда»

39-летний форвард «Кэпиталс» оформил дубль, отправив шайбу в ворота канадского клуба с пятачка на 63-й минуте. Гол в овертайме кубкового матча стал для россиянина первым за карьеру в лиге.
"Зверь. Машина. Он придает всем энергии, забивает голы и делает все для команды. Вот что делает лидер. Вот почему это легенда.
В третьем периоде мы стали немного пассивными. Убрали ногу с педали газа, позволили им разыгрывать шайбу, контролировать ее. Мы это понимали и смогли перестроиться. В целом нервозности не было«, — сказал форвард “Вашингтона” после игры.
Овечкин! Оформил дубль и впервые забил в овертайме плей-офф. Доказал Демидову, что круче Малкина.