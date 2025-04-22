Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уилсон об Овечкине в матче с «Монреалем»: «Зверь. Машина. Он придает всем энергии, забивает голы и делает все для команды. Вот почему это легенда»

Капитан «Вашингтона» поставил точку в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Канадиенс» (3:2 ОТ, 1−0), забросив в овертайме.

39-летний форвард «Кэпиталс» оформил дубль, отправив шайбу в ворота канадского клуба с пятачка на 63-й минуте. Гол в овертайме кубкового матча стал для россиянина первым за карьеру в лиге.

"Зверь. Машина. Он придает всем энергии, забивает голы и делает все для команды. Вот что делает лидер. Вот почему это легенда.

В третьем периоде мы стали немного пассивными. Убрали ногу с педали газа, позволили им разыгрывать шайбу, контролировать ее. Мы это понимали и смогли перестроиться. В целом нервозности не было«, — сказал форвард “Вашингтона” после игры.

Овечкин! Оформил дубль и впервые забил в овертайме плей-офф. Доказал Демидову, что круче Малкина.