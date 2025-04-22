Уилсон об Овечкине в матче с «Монреалем»: «Зверь. Машина. Он придает всем энергии, забивает голы и делает все для команды. Вот почему это легенда»

В третьем периоде мы стали немного пассивными. Убрали ногу с педали газа, позволили им разыгрывать шайбу, контролировать ее. Мы это понимали и смогли перестроиться. В целом нервозности не было«, — сказал форвард “Вашингтона” после игры.