Овечкин забил 29-й гол в большинстве в плей-офф НХЛ и сравнялся с Лемье — 7-е место в истории. Лидирует Бретт Халл — 38 шайб

Первую шайбу Овечкин забросил в большинстве. Он вышел на седьмое место в истории НХЛ по этому показателю, сравнявшись с Марио Лемье — по 29 голов.
Лидирует Бретт Халл — 38 шайб в плей-офф при численном преимуществе, второе место делят Уэйн Гретцки и Майк Босси — по 35 голов.
Четвертая позиция у Дино Сиссарелли (34), пятое-шестое место у Джо Павелски и Никласа Лидстрема (по 30).
Овечкин забросил 2 шайбы в матче плей-офф НХЛ впервые с августа 2020 года. У него 10 дублей в Кубке Стэнли — делит 2-е место среди действующих игроков.