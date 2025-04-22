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Овечкин забил 29-й гол в большинстве в плей-офф НХЛ и сравнялся с Лемье — 7-е место в истории. Лидирует Бретт Халл — 38 шайб

39-летний форвард «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ).

Источник: Спортс"

Первую шайбу Овечкин забросил в большинстве. Он вышел на седьмое место в истории НХЛ по этому показателю, сравнявшись с Марио Лемье — по 29 голов.

Лидирует Бретт Халл — 38 шайб в плей-офф при численном преимуществе, второе место делят Уэйн Гретцки и Майк Босси — по 35 голов.

Четвертая позиция у Дино Сиссарелли (34), пятое-шестое место у Джо Павелски и Никласа Лидстрема (по 30).

Овечкин забросил 2 шайбы в матче плей-офф НХЛ впервые с августа 2020 года. У него 10 дублей в Кубке Стэнли — делит 2-е место среди действующих игроков.