Фетисов об Овечкине: «Одну тяжесть с плеч он сбросил, теперь идет за Кубком Стэнли. Я уже поздравил Сашу, он сейчас в хорошей форме»

Ему было непросто, но одну тяжесть с плеч он сбросил, а теперь идет за другой — за Кубком Стэнли (с улыбкой). Саша — капитан команды, и я просто радуюсь тому, что он сейчас находится в хорошей форме, грамотно готовится к играм, нацелен на бросок и забивает.