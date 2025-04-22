Фетисов об Овечкине: «Одну тяжесть с плеч он сбросил, теперь идет за Кубком Стэнли. Я уже поздравил Сашу, он сейчас в хорошей форме»

"Саша просто красавчик. Его целью было побить рекорд Гретцки, и эмоций после этого, наверное, было выплеснуто даже больше, чем он ожидал. А сейчас идет уже другая история — матчи плей-офф, где нужно оправдывать ожидания болельщиков уже в новом статусе.
Ему было непросто, но одну тяжесть с плеч он сбросил, а теперь идет за другой — за Кубком Стэнли (с улыбкой). Саша — капитан команды, и я просто радуюсь тому, что он сейчас находится в хорошей форме, грамотно готовится к играм, нацелен на бросок и забивает.
Саша забросил две шайбы, а для первой команды, которая играет с восьмой, стартовый раунд всегда является самым опасным.
Я уже поздравил Сашу с новым успехом, он молодец, и желаю ему продолжать в том же духе. Он сейчас играет с хорошим настроением и желанием побеждать. Потому что в последнее время и команда, и все болельщики очень поддерживали его.
Думаю, что это хороший знак того, что капитан «Вашингтона» находится в полном порядке и готов брать на себя ответственность.
Я думаю, что все это оценили, и такое отношение в дальнейшем придаст большей уверенности и ему, и команде", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин забил 29-й гол в большинстве в плей-офф НХЛ и сравнялся с Лемье — 7-е место в истории. Лидирует Бретт Халл — 38 шайб.