Мама Овечкина о рекорде: «За 20 лет настолько привыкла к Сашиным голам, что просто рада. Все эти годы мы готовились — он должен был это сделать»

— Как прожили эти уникальные дни, какие чувства испытали? Что было внутри вас?
— Ничего особенного. За двадцать лет настолько привыкла к Сашиным голам, что просто рада. Потому что знала. Мы все эти годы готовились к такому событию, поскольку он должен был это сделать. У него хорошие были эти годы, очень хорошие.
Мой муж, с которым мы так хотели этого, всегда говорил: «Мамик, Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет». И я знаю, что так и будет. Пускай кто-то обижается, но таково наше мнение.
— При этом сам Саша максимально избегал разговоров на тему рекорда.
— Он об этом просто не думал, а на чужие разговоры не обращал внимания. Он и прессу-то мало читает, знать не знает, что там пишут.
И мы ему всегда говорили: «Саша, играть надо. Играть, играть, играть! Голы сами не придут!» — сказала Татьяна Овечкина.
Мама Овечкина о хейтерах: «Ну их на фиг. Обсуждают, как он забивает — в пустые ворота, сидя, боком, лежа. Какая разница? Пусть такой “доброжелатель” хотя бы один гол забьет».