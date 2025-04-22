Депутат Журова об Овечкине: «Может, не стоит охотиться за вторым рекордом Гретцки? Вдруг Саша захочет поделиться, это будет красивый дружеский жест»

Таким образом, по сумме двух турниров на счету Овечкина 971 шайба в 1643 играх. По этому показателю он занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб в 1695 играх, 894 в 1487 — регулярка, 122 в 208 — плей-офф).
"Второй рекорд Гретцки будет сложнее побить. Все-таки нужно еще как минимум один сезон выдать на высочайшем уровне в НХЛ, а годы берут свое. Желаю Саше, чтобы он взял и второй рекорд Гретцки.
Если Овечкин останется в «Вашингтоне» и на следующий сезон, тогда, безусловно, побьет и этот рекорд.
А, может, Овечкину и не стоит охотиться за вторым рекордом? Вдруг Саша захочет поделиться с Гретцки: один рекорд Овечкина, второй — Гретцки.
Это будет красивый дружеский жест со стороны Александра", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.