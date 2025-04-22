Овечкин — 3-й игрок в истории «Вашингтона» с голом в плей-офф в 39+ лет после Федорова и Кнубла

Таким образом, Овечкин стал третьим игроком в истории «Кэпиталс», забросившим шайбу в плей-офф НХЛ в возрасте 39 лет и старше.
Ранее это удавалось Майку Кнублу (39 лет и 301 день) и Сергею Федорову (39 лет и 136 дней).
Капитан «Вашингтона» оформил дубль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ, 1−0). Александр сделал это в возрасте 39 лет и 216 дней.
Таким образом, Овечкин стал третьим игроком в истории «Кэпиталс», забросившим шайбу в плей-офф НХЛ в возрасте 39 лет и старше.
Ранее это удавалось Майку Кнублу (39 лет и 301 день) и Сергею Федорову (39 лет и 136 дней).