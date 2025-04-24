Ротенберг об Овечкине: «Он патриот, любит Россию. Когда вы включали новости раньше, футбол — спорт номер один, его все время показывали по ТВ. А когда Алекс гнался за рекордом, там был хоккей, это здорово&raq

Как я уже говорил, раньше по телевизору мы все время смотрели только футбол, а теперь у нас есть хоккей, и для любителей хоккея это здорово. Больше детей ходят в хоккейные школы, все говорят о хоккее, и для нас это что-то важное, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в подкасте The Sick Podcast с Джимми Мерфи и Пьером Макгуайром.