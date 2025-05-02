«Будем брать реванш». Ротенберг — о поражении «России 25» от сборной Беларуси

«Я думаю, организаторы понимали, что у нас сильная команда. И таким образом выстроили график в пользу домашней команды: через день матчи со сборной Казахстана. Мы попадали в такую ситуацию два года назад и получили похожую ситуацию.



Хочу сказать большое спасибо команде. Мы не ищем оправданий. Мы должны в любом состоянии всегда побеждать. Выжимали максимум. С точки зрения физиологии, конечно, сборная команда Беларуси восстановлена, они на свежести. В то же время в третьем периоде наши ребята проявили характер, могли сравнять. Были хорошие моменты. Могли вытащить этот матч. У нас начинается серия. Первая игра серии в этом сезоне.



Сильная команда у соперника. Все ребята, играющие в сборной Беларуси, — лидеры команд. КХЛ. Тем интереснее будет следующая игра в Тольятти. И обязательно сборная России будет брать реванш. Мы готовимся к следующей игре», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».