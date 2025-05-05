Квартальнов после матча с Россией 25: довольны игрой, мы победили заслуженно

По ходу первого поединка команд в Тольятти белорусы уступали со счетом 0:3, после чего забросили семь шайб подряд, но затем упустили лидерство в четыре гола. Исход встречи решился в овертайме, где автором победного броска стал Виталий Пинчук — 8:7. Четыре очка за нашу сборную набрал Василий Филяев (1+3), три результативные передачи отдал Тимофей Ковгореня.
«Сегодня мы играли молодым составом — 22,6 года в среднем. Для ребят это большой опыт. Не хватило пары опытных защитников, но завтра они выйдут на лед. В целом довольны игрой, мы заслуженно победили. В первом периоде у нас многое не получалось, мы очень мало времени провели в зоне атаки, давали много преимущества сопернику. Есть момент психологии: мы должны выходить и стараться играть не вторым номером, а быть по-спортивному нахальными. Хорошо, что во втором отрезке мы перехватили инициативу. Правда, минус в том, что в конце матча шар покатился в обратную сторону. Думаю, болельщикам понравилось, много голов — это интересно. Правда, для нас, тренеров, — не очень», — сказал Квартальнов.
Второй поединок команд Беларуси и России 25 в рамках Тура сборной состоится во вторник также в Тольятти, начало — в шесть часов вечера. Заключительную встречу соперников 8 мая примет «Минск-Арена», матч стартует в 19.30.