Квартальнов после матча с Россией 25: довольны игрой, мы победили заслуженно

«Сегодня мы играли молодым составом — 22,6 года в среднем. Для ребят это большой опыт. Не хватило пары опытных защитников, но завтра они выйдут на лед. В целом довольны игрой, мы заслуженно победили. В первом периоде у нас многое не получалось, мы очень мало времени провели в зоне атаки, давали много преимущества сопернику. Есть момент психологии: мы должны выходить и стараться играть не вторым номером, а быть по-спортивному нахальными. Хорошо, что во втором отрезке мы перехватили инициативу. Правда, минус в том, что в конце матча шар покатился в обратную сторону. Думаю, болельщикам понравилось, много голов — это интересно. Правда, для нас, тренеров, — не очень», — сказал Квартальнов.