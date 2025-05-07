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Ирина Роднина: «Нет особой любви у Трампа к Овечкину. Дональд восторгался бы любым результатом. Если фамилия Гретцки произошла от грецкого ореха, то Александр, конечно, покрепче»

Президент США провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, во время которой упомянул капитана «Вашингтона»: «Большой, крепкий орешек, побил рекорд Гретцки. Отличный парень».

Источник: Спортс"

"Причем тут президент США? Весь мир восхищается Овечкиным, а не только Трамп. США — это не весь мир, но это место, где играет Овечкин.

Если фамилия Гретцки произошла от грецкого ореха, то наш Овечкин, конечно, покрепче орешек. Не признавать такие достижения спортсмена невозможно.

Трамп восторгался бы любым большим результатом. Самое главное, что этот результат показал представитель России, наш человек.

Ничего удивительного про Овечкина президент США не сказал, это очевидные вещи.

Никакой особой любви у Трампа к нашему Саше нет", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.