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Сушинский о «Локомотиве»: «Посильнее, чем в прошлом сезоне. Радулов — двигатель команды, напрягает соперника, заводит партнеров, даже по лавке ходит, бурчит что-то, не сидит»

Ярославский клуб сыграет в финале Кубка Гагарина против «Трактора».

Источник: Sports

— В чем сила нынешнего "Локомотива и сильнее ли он себя образца прошлого сезона?

— Думаю, что посильнее. В «Локо» практически сохранили тот же состав. Могут поработать с «Трактором». Но челябинцы очень неплохая, мобильная команда. Надеюсь, будет интересный финал.

— Тут еще в этом сезоне играет «эффект Радулова».

— Это конечно. Радулов — двигатель команды, поэтому все логично. С ним всегда так было. Он во всех командах отдавался, выкладывался до последнего, заводил команды.

Вы посмотрите, как он ведет себя на лавке. У него просто нет времени посидеть. У Радулова в ногах двигатели, поэтому он по лавке даже ходит, что-то бурчит.

Он заводит этим команду и зрителей, напрягает соперников, вратарей. Для плей-офф такие игроки нужны, — сказал экс-игрок «Салавата» и СКА Максим Сушинский.