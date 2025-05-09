Овечкин без очков во 2-м матче плей-офф подряд: 3 броска, 1 хит, 4 потери шайбы за 14:36 против «Каролины»

Всего в 7 матчах текущего Кубка Стэнли россиянин набрал 5 (4+1) баллов.
Сегодня за 14:36 (4:01 — в большинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, 1 — мимо, 1 силовой прием, 4 потери шайбы, полезность — «0».
Капитан «Вашингтона» не отметился результативностью во 2-й игре серии 2-го раунда с «Каролиной» (3:1, 1−1).
Всего в 7 матчах текущего Кубка Стэнли россиянин набрал 5 (4+1) баллов.
Сегодня за 14:36 (4:01 — в большинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, 1 — мимо, 1 силовой прием, 4 потери шайбы, полезность — «0».