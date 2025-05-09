Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин без очков во 2-м матче плей-офф подряд: 3 броска, 1 хит, 4 потери шайбы за 14:36 против «Каролины»

Капитан «Вашингтона» не отметился результативностью во 2-й игре серии 2-го раунда с «Каролиной» (3:1, 1−1).

Источник: Sports.Ru

Всего в 7 матчах текущего Кубка Стэнли россиянин набрал 5 (4+1) баллов.

Сегодня за 14:36 (4:01 — в большинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, 1 — мимо, 1 силовой прием, 4 потери шайбы, полезность — «0».