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Свечников без очков во 2-м матче плей-офф подряд: 1 бросок, 3 хита, 3 потери шайбы за 18:45 против «Вашингтона»

Форвард «Каролины» не отметился результативностью во 2-й игре серии 2-го раунда с «Вашингтоном» (1:3, 1−1).

Источник: Sports

Всего в 7 матчах текущего Кубка Стэнли россиянин набрал 6 (5+1) баллов.

Сегодня за 18:45 (3:24 — в большинстве) у Свечникова 1 бросок в створ ворот, 1 — мимо, 3 — заблокировано, 3 силовых приема, 3 потери шайбы, полезность — «минус 1».