Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Каролины» во 2-м матче серии. Он ни разу не забивал в плей-офф НХЛ в такой ситуации

На 58:03 клуб из Роли заменил Фредерика Андерсена на шестого полевого игрока при счете 1:2. На 59:00 Том Уилсон поразил пустые ворота соперника с передачи Алексея Протаса, вышедшего на лед на 58:42.
После этого датчанин вернулся в ворота и вновь покинул их на 59:32 — уже окончательно.
Капитан «столичных» Александр Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Каролины». Форвард завершил свою последнюю смену на 54:18.
За карьеру в НХЛ 39-летний россиянин забросил 76 шайб в 158 играх в плей-офф. В пустые ворота — ни одной.
Напомним, что Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ — является рекордсменом по числу голов в пустые ворота в регулярках (65 из 897).