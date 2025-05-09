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Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Каролины» во 2-м матче серии. Он ни разу не забивал в плей-офф НХЛ в такой ситуации

«Вашингтон» обыграл «Харрикейнс» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:1, 1−1).

На 58:03 клуб из Роли заменил Фредерика Андерсена на шестого полевого игрока при счете 1:2. На 59:00 Том Уилсон поразил пустые ворота соперника с передачи Алексея Протаса, вышедшего на лед на 58:42.

После этого датчанин вернулся в ворота и вновь покинул их на 59:32 — уже окончательно.

Капитан «столичных» Александр Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Каролины». Форвард завершил свою последнюю смену на 54:18.

За карьеру в НХЛ 39-летний россиянин забросил 76 шайб в 158 играх в плей-офф. В пустые ворота — ни одной.

Напомним, что Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ — является рекордсменом по числу голов в пустые ворота в регулярках (65 из 897).