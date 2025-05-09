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Овечкин вышел на 4-е место среди россиян в истории НХЛ по числу игр в плей-офф (158), обогнав Дацюка. Больше матчей у Федорова, Малкина и Зубова

Капитан «Вашингтона» принял участие во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:1, 1−1).

В текущем плей-офф у 39-летнего россиянина 5 (4+1) очков в 7 играх при полезности «+3».

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли — 146 (76+70) баллов в 158 играх и «+6».

По числу игр в плей-офф Овечкин вышел на чистое 4-е место среди россиян, обогнав Павла Дацюка (157).

Больше кубковых матчей за карьеру провели Сергей Федоров (183), Евгений Малкин («Питтсбург», 177) и Сергей Зубов (164). На 6-м месте идет Никита Кучеров («Тампа», 152).

Овечкин без очков во 2-м матче плей-офф подряд: 3 броска, 1 хит, 4 потери шайбы за 14:36 против «Каролины».