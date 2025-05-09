Биннингтон и Брэйден Шенн сыграют за сборную Канады на ЧМ-2025. Федерация подтвердила приезд Маккиннона

33-летний Шенн примет участие в чемпионате мира в 4-й раз в карьере (в 2015 году он выиграл золотую медаль), 31-летний Биннингтон — во 2-й. При этом голкипер «блюзменов» выступал за национальную команду в этом году на победном Турнире четырех наций.
Кроме того, Федерация хоккея Канады подтвердила анонсированный ранее приезд в сборную форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона.
Второй бомбардир регулярного чемпионата НХЛ сыграет на чемпионате мира в 4-й раз в карьере. В его активе есть золотая медаль, выигранная на турнире 2015 года. Также в составе сборной он выиграл Турнир четырех наций в этом году.
Канадцы проведут первый матч на турнире против Словении 10 мая, начало по московскому времени — в 13:20.