Биннингтон и Брэйден Шенн сыграют за сборную Канады на ЧМ-2025. Федерация подтвердила приезд Маккиннона

Второй бомбардир регулярного чемпионата НХЛ сыграет на чемпионате мира в 4-й раз в карьере. В его активе есть золотая медаль, выигранная на турнире 2015 года. Также в составе сборной он выиграл Турнир четырех наций в этом году.