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Биннингтон и Брэйден Шенн сыграют за сборную Канады на ЧМ-2025. Федерация подтвердила приезд Маккиннона

Вратарь и форвард, представляющие «Сент-Луис», присоединятся к «кленовым» на турнире в Швеции и Дании, который стартует сегодня.

Источник: Спортс"

33-летний Шенн примет участие в чемпионате мира в 4-й раз в карьере (в 2015 году он выиграл золотую медаль), 31-летний Биннингтон — во 2-й. При этом голкипер «блюзменов» выступал за национальную команду в этом году на победном Турнире четырех наций.

Кроме того, Федерация хоккея Канады подтвердила анонсированный ранее приезд в сборную форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона.

Второй бомбардир регулярного чемпионата НХЛ сыграет на чемпионате мира в 4-й раз в карьере. В его активе есть золотая медаль, выигранная на турнире 2015 года. Также в составе сборной он выиграл Турнир четырех наций в этом году.

Канадцы проведут первый матч на турнире против Словении 10 мая, начало по московскому времени — в 13:20.