Киф о «Нью-Джерси»: «Мы закончили регулярку на 16-м месте среди 32 команд. Не хотим быть середнячками. Можно рассуждать о травмах, но “Даллас” показал себя без ключевых игроков»

По ходу сезона мы показали, что не можем удерживать нашу игру на высоком уровне. Это вызов перед следующим сезоном. Да, можно рассуждать о потенциале команды, если бы все игроки были здоровы. Но бывает всякое. «Даллас» в плей-офф показал себя без ключевых игроков«, — сказал главный тренер “Нью-Джерси”.