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Киф о «Нью-Джерси»: «Мы закончили регулярку на 16-м месте среди 32 команд. Не хотим быть середнячками. Можно рассуждать о травмах, но “Даллас” показал себя без ключевых игроков»

«Девилс» завершили регулярный чемпионат на 3-м месте в Столичном дивизионе и вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв «Каролине» (1−4).

При этом до декабрьского перерыва на Рождество клуб провел в регулярке 37 игр и набрал в них 49 очков (66,2%, 4-й показатель в НХЛ), после праздника — 45 игр и 42 очка (46,7%, 27-й показатель).

Из-за травм плей-офф пропустили защитник Дуги Хэмилтон и форвард Джек Хьюз. По ходу серии с «Харрикейнс» травмы получили защитники Люк Хьюз, Джонатан Ковачевич и Бренден Диллон.

«Мы сделали шаг вперед в этом сезоне, без вопросов. Когда я общался с ребятами, то говорил им, что у нас есть основа. Но мы закончили регулярку на 16-м месте среди 32 команд (по очкам в общей таблице — Спортс»").

Это средний показатель, а мы не хотим быть середнячками. Мы хотим быть лучше и станем лучше.

По ходу сезона мы показали, что не можем удерживать нашу игру на высоком уровне. Это вызов перед следующим сезоном. Да, можно рассуждать о потенциале команды, если бы все игроки были здоровы. Но бывает всякое. «Даллас» в плей-офф показал себя без ключевых игроков«, — сказал главный тренер “Нью-Джерси”.