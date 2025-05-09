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Равиль Якубов о вылете «Динамо»: «Команды хватило на первые 2 периода серии против “Трактора”, потом многое ушло. Психологически Челябинск где-то подавил, играл с запасом»

Бело-голубые проиграли «Трактору» (1−4).

Источник: Спортс"

— Что скажете о родном московском «Динамо»?

— По большому счету «Динамо» хватило на первые два периода серии. Потом, к сожалению, многое ушло. Никакого сравнения с игрой бело-голубых против СКА и Казани.

— В чем причины? Психология?

— Надо находиться внутри команды, чтобы не быть голословным. Внешне было видно, что в «Динамо» многое зависело от легионеров — и травма Комтуа выбила команду из игрового рисунка.

— В чем феномен «Трактора»?

— В очень качественном составе, в игровой атмосфере, уверенности в своих силах.

Это бросается в глаза. Такое впечатление, что «Трактор» настолько уверен в своих возможностях, что готов давать соперникам любую фору. Психологически Челябинск где-то подавил соперника, играл с запасом.

Перед полуфиналом у меня была надежда, что «Динамо» поборется как минимум на равных. Увы, не получилось, — сказал трехкратный обладатель Гагарина в качестве тренера ЦСКА.