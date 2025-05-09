«Эдмонтон» повел 2−0 в серии с «Вегасом», выиграв 2-й матч (5:4 ОТ). Драйзайтль забил в овертайме с передачи Макдэвида, Подколзин набрал 1+1

Канадский клуб вновь выиграл, уступая в счете по ходу матча (0:1 после 1-го периода). Это 6-я подряд победа «Ойлерс» в плей-офф с отыгранным дефицитом, команда обновила рекорд лиги.
Автором победной шайбы в овертайме стал форвард Леон Драйзайтль (5-й гол в текущем плей-офф), отличившийся с передачи Коннора Макдэвида (12-й ассист). Немецкого форварда признали первой звездой встречи.
По 2 очка в составе «Ойлерс» набрали форвард Василий Подколзин (1+1), Райан Нюджент-Хопкинс (0+2) и Виктор Арвидссон (0+2).
У «Вегаса» по 3 очка набрали форварды Виктор Олофссон (2+1) и Джек Айкел (0+3), которых также включили в тройку звезд.
Счет в серии: 0−2.