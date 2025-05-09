Дилан Строум — первый игрок «Вашингтона» с чемпионского 2018 года с 10+ очками в плей-офф за один розыгрыш. У него 2+8 в 7 играх

На счету 28-летнего канадца стало 10 (2+8) очков в 7 играх в текущем плей-офф.
Строум стал первым игроком «Кэпиталс» с 2018 года (чемпионского), набравшим двузначное число очков в одном розыгрыше плей-офф.
В сезоне-2018/19 Александру Овечкину удалось набрать 9 (4+5) баллов в 7 играх.
Добавим, что 10 очков Строума в 7 играх — повторение рекорда Овечкина для действующих игроков «Кэпиталс» по скорости достижения такой отметки в одном розыгрыше плей-офф (у Александра было 10 в 7 в плей-офф-2010 и 2018). Рекордом клуба владеет Дино Сиссарелли (10 в 5, 1990).