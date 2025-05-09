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Дилан Строум — первый игрок «Вашингтона» с чемпионского 2018 года с 10+ очками в плей-офф за один розыгрыш. У него 2+8 в 7 играх

Форвард «Вашингтона» ассистировал при шайбе Джона Карлсона во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:1, 1−1).

На счету 28-летнего канадца стало 10 (2+8) очков в 7 играх в текущем плей-офф.

Строум стал первым игроком «Кэпиталс» с 2018 года (чемпионского), набравшим двузначное число очков в одном розыгрыше плей-офф.

В сезоне-2018/19 Александру Овечкину удалось набрать 9 (4+5) баллов в 7 играх.

Добавим, что 10 очков Строума в 7 играх — повторение рекорда Овечкина для действующих игроков «Кэпиталс» по скорости достижения такой отметки в одном розыгрыше плей-офф (у Александра было 10 в 7 в плей-офф-2010 и 2018). Рекордом клуба владеет Дино Сиссарелли (10 в 5, 1990).