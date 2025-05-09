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Губерниев о лучшем хоккеисте России и СССР: «Как можно сравнить Овечкина с Харламовым, Бобровым или Мальцевым? Но в ряду лучших у Александра заметное место»

Комментатор ответил на вопрос, можно ли форварда «Вашингтона» однозначно назвать лучшим игроком в истории отечественного хоккея.

Источник: Спортс"

"Сложно сказать. Как можно сравнить Овечкина с Харламовым, Бобровым или Мальцевым? Это примерно то же самое, как говорить о лыжниках, которые сейчас выигрывают по 5−6 медалей на одной Олимпиаде. А во времена Галины Кулаковой их было максимум три.

В биатлоне же вообще какое-то время была одна медаль в розыгрыше, когда была только индивидуальная гонка без эстафеты.

Но то, что в ряду лучших Овечкин занимает заметное место — это факт", — заявил Дмитрий Губерниев.

Олег Романцев об Овечкине: «Горжусь, что рекорд принадлежит российскому простому мужику, которому стоя аплодировали даже в США. Жаль тех, кто недоволен этим грандиозным событием».