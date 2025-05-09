Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брылин о высказываниях Гашека: «Не слышал, чтобы в США кто-то говорил про него. Не надо обращать внимания — это попадает на российские сайты и начинает раздуваться»

Брылин живет в США с середины 90-х годов.

Источник: Спортс"

— В России много обсуждают слова Доминика Гашека в адрес России и того же Овечкина. Насколько в Северной Америке всерьез воспринимают его высказывания?

— Я вообще не слышал, что здесь кто-то что-то говорил про него. Мне кажется, вообще не надо обращать внимания на такие высказывания.

Это попадает на наши российские сайты и потом начинает раздуваться.

— В Америке его высказывания не публикуются?

— Честно, я не слышал, чтобы кто-то его обсуждал, — сказал ассистент тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин.

Брылин о жизни в США с 90-х: «В душе я все равно русский, но мои дети выросли здесь. Не понимаю, что такое русский и американский менталитет — везде есть и хорошие люди, и не очень».