Брылин о высказываниях Гашека: «Не слышал, чтобы в США кто-то говорил про него. Не надо обращать внимания — это попадает на российские сайты и начинает раздуваться»

— В России много обсуждают слова Доминика Гашека в адрес России и того же Овечкина. Насколько в Северной Америке всерьез воспринимают его высказывания?
— Я вообще не слышал, что здесь кто-то что-то говорил про него. Мне кажется, вообще не надо обращать внимания на такие высказывания.
Это попадает на наши российские сайты и потом начинает раздуваться.
— В Америке его высказывания не публикуются?
— Честно, я не слышал, чтобы кто-то его обсуждал, — сказал ассистент тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин.
Брылин о жизни в США с 90-х: «В душе я все равно русский, но мои дети выросли здесь. Не понимаю, что такое русский и американский менталитет — везде есть и хорошие люди, и не очень».