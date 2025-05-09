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Артюхин о непопадании Мичкова в топ-3 претендентов на «Колдер»: «Политического подтекста или предвзятости нет — НХЛ много раз это доказывала. Где-то не доработал, раз не включили»

В число претендентов на «Колдер Трофи» вошли Макклин Селебрини («Сан-Хосе»), Лэйн Хатсон («Монреаль») и Дастин Вульф («Калгари»).

Источник: Спортс"

"НХЛ принимает справедливые решения. Где-то Мичков не доработал, раз его не включили в этот список. Тут неважно, русский, канадец или какой-то европеец претендуют на награду.

Нет никакого политического подтекста, предвзятости. Лига это много раз доказывала. Мы видели уважение к Саше Овечкину, как они его величают. Так что нам остается догадываться.

Может, североамериканские журналисты напишут, почему Матвей не попал. Мне сложно судить", — сказал бывший игрок клубов НХЛ Евгений Артюхин.

Фетисов о том, что Мичков не вошел в топ-3 претендентов на «Колдер Трофи»: «О какой несправедливости мы говорим? Список бомбардиров не является главным показателем».