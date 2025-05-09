Дмитрий Васильев об Овечкине в топ-3 форвардов в истории НХЛ: «Не весь мир сошел с ума в отношении России. Все-таки есть разумные люди, которые ценят спортивное мастерство. Не все потеряно»

"Во-первых, это обнадеживает, потому что говорит о том, что не весь мир сошел с ума в отношении России. Все-таки есть разумные люди, которые ценят истинное спортивное мастерство независимо от национальности и государственной принадлежности. Это, конечно, очень радует. Не все потеряно.
Поэтому то, что Александра Овечкина включили в такую символическую тройку, говорит о том, что пора всем остальным очнуться и прийти в себя, оставив спорт в покое. И ни в коем случае не притягивать его в политику. Это хороший знак", — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.