Дмитрий Васильев об Овечкине в топ-3 форвардов в истории НХЛ: «Не весь мир сошел с ума в отношении России. Все-таки есть разумные люди, которые ценят спортивное мастерство. Не все потеряно»

"Во-первых, это обнадеживает, потому что говорит о том, что не весь мир сошел с ума в отношении России. Все-таки есть разумные люди, которые ценят истинное спортивное мастерство независимо от национальности и государственной принадлежности. Это, конечно, очень радует. Не все потеряно.