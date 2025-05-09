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Депутат Журова об Овечкине в топ-3 форвардов в истории НХЛ: «Большое достижение. Александр завоевывал это право на протяжении многих лет, прославлял советскую и российскую школу хоккея»

Ранее сайт The Hockey Writers назвал 4 тройки лучших нападающих за всю историю НХЛ. В первую тройку лучших форвардов вошли Александр Овечкин, Уэйн Гретцки и Горди Хоу.

Источник: Спортс"

"Кто-то может возмущаться, что НХЛ это не соревнование уровня чемпионата мира и Олимпийских игр, а просто коммерческая лига. Но есть виды спорта, которые выстроены таким образом, что за соревнованиями в конкретных лигах следит весь мир.

НХЛ как раз из этой категории, лига не принадлежит Америке и Канаде. Они не узурпировали ничего только для себя, за НХЛ смотрят вообще все.

Поэтому попасть в такую тройку — это большое достижение. Тем более, что Александр завоевывал это право на протяжении многих лет карьеры и прославлял советскую и российскую школу хоккея.

Пожалуй, в отсутствии международных соревнований, на которые у нас почему-то многие ориентируются, Овечкина можно сейчас назвать спортсменом номер один в стране", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.