Депутат Журова об Овечкине в топ-3 форвардов в истории НХЛ: «Большое достижение. Александр завоевывал это право на протяжении многих лет, прославлял советскую и российскую школу хоккея»

"Кто-то может возмущаться, что НХЛ это не соревнование уровня чемпионата мира и Олимпийских игр, а просто коммерческая лига. Но есть виды спорта, которые выстроены таким образом, что за соревнованиями в конкретных лигах следит весь мир.
НХЛ как раз из этой категории, лига не принадлежит Америке и Канаде. Они не узурпировали ничего только для себя, за НХЛ смотрят вообще все.
Поэтому попасть в такую тройку — это большое достижение. Тем более, что Александр завоевывал это право на протяжении многих лет карьеры и прославлял советскую и российскую школу хоккея.
Пожалуй, в отсутствии международных соревнований, на которые у нас почему-то многие ориентируются, Овечкина можно сейчас назвать спортсменом номер один в стране", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.