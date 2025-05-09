Депутат Журова об Овечкине в топ-3 форвардов в истории НХЛ: «Большое достижение. Александр завоевывал это право на протяжении многих лет, прославлял советскую и российскую школу хоккея»

"Кто-то может возмущаться, что НХЛ это не соревнование уровня чемпионата мира и Олимпийских игр, а просто коммерческая лига. Но есть виды спорта, которые выстроены таким образом, что за соревнованиями в конкретных лигах следит весь мир.