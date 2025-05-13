Серебряков о Ги Буше: «В “Авангарде” много обсуждали тактику, он сказал, что будет разжевывать. Мы начали играть агрессивно, вдвоем идти в давление, он изменил зону обороны»

— Не хватило, по сути, одного броска. Это очень обидно, все очень сильно переживали. Но был интересный сезон, необычный, но очень классный.
В овертайме решает больше психология. Ты просто не обращаешь ни на что внимания. Любой бросок может залететь, просто пытаешься помочь партнерам, чтобы они нанесли победный бросок.
— Что поменял Ги Буше после прихода в команду?
— За три первых днях мы шесть часов сидели общались, обсуждали тактику. Сказал, что будет ее разжевывать. Мы начали играть агрессивно, вдвоем идти в давление.
Он изменил зону обороны. Для меня нет разницы, как будет команда играть в обороне, мне главное поймать шайбу, — сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.