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Серебряков о Ги Буше: «В “Авангарде” много обсуждали тактику, он сказал, что будет разжевывать. Мы начали играть агрессивно, вдвоем идти в давление, он изменил зону обороны»

«Авангард» завершил сезон во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» (3−4 в серии). Ги Буше стал главным тренером омичей в декабре 2024 года.

Источник: Спортс"

— Не хватило, по сути, одного броска. Это очень обидно, все очень сильно переживали. Но был интересный сезон, необычный, но очень классный.

В овертайме решает больше психология. Ты просто не обращаешь ни на что внимания. Любой бросок может залететь, просто пытаешься помочь партнерам, чтобы они нанесли победный бросок.

— Что поменял Ги Буше после прихода в команду?

— За три первых днях мы шесть часов сидели общались, обсуждали тактику. Сказал, что будет ее разжевывать. Мы начали играть агрессивно, вдвоем идти в давление.

Он изменил зону обороны. Для меня нет разницы, как будет команда играть в обороне, мне главное поймать шайбу, — сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.