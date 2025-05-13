Морис после 2:0 с «Торонто»: «Это лишь победа, в плей-офф импульс не переходит с одной игры на другую. Придется снова сражаться изо всех сил»

"Мы понимаем, что это всего лишь одна победа. Я не верю, что в плей-офф импульс переходит с одной игру на другую.
Придется снова сражаться изо всех сил, чтобы повторить такой же качественный хоккей, как сегодня«, — сказал главный тренер “Флориды”.
«Пантерс» сравняли счет в серии с «Торонто» (2−2), одержав домашнюю победу со счетом 2:0 в четвертой встрече второго раунда Кубка Стэнли.
"Мы понимаем, что это всего лишь одна победа. Я не верю, что в плей-офф импульс переходит с одной игру на другую.
Придется снова сражаться изо всех сил, чтобы повторить такой же качественный хоккей, как сегодня«, — сказал главный тренер “Флориды”.