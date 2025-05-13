Агент Кузнецова о финале Кубка Гагарина: «Евгений болеет за “Трактор”, конечно, а за кого еще? Будет интересный хоккей, надеемся»

Сейчас будем надеяться, что в финале будет интересный хоккей, а здесь все зависит от «Трактора». От «Локомотива» ничего нового не ждем: это проверенная годами команда, у которой свой стиль и почерк, и она их не меняет, — сказал агент игрока Шуми Бабаев.