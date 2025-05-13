Агент Кузнецова о финале Кубка Гагарина: «Евгений болеет за “Трактор”, конечно, а за кого еще? Будет интересный хоккей, надеемся»

— Евгений Кузнецов был на матче плей-офф в Челябинске. Он болеет за «Трактор»?
— Конечно, он болеет за «Трактор». За кого ему еще болеть?
— Кузнецов не пожалел, что выбрал СКА, а не «Трактор» в межсезонье? Он мог играть в финале.
— Нет, таких мыслей нет. «Трактор» играет в финале, значит, все сложилось хорошо. Нельзя оглядываться назад. Кузнецов сделал так, как посчитал, что будет лучше в тот момент для него и для его семьи.
Сейчас будем надеяться, что в финале будет интересный хоккей, а здесь все зависит от «Трактора». От «Локомотива» ничего нового не ждем: это проверенная годами команда, у которой свой стиль и почерк, и она их не меняет, — сказал агент игрока Шуми Бабаев.