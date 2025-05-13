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Овечкин в 4-м матче серии против «Каролины»: 5-й гол в текущем плей-офф, 3 броска в створ, 4 промаха, 6 хитов (2 — против Бернса) и «минус 1» за 19:58 при 7:38 в большинстве

«Вашингтон» уступил «Харрикейнс» в четвертой игре серии второго раунда Кубка Стэнли (2:5, 1−3).

Источник: Спортс"

В текущем плей-офф НХЛ на счету 39-летнего россиянина стало 6 (5+1) очков в 9 играх при полезности «минус 2».

Сегодня Овечкин (19:58, 7:38 — в большинстве) завершил игру с «минус 1». Он реализовал 1 из 3 бросков в створ и 4 раза промахнулся, еще 2 броска были заблокированы.

Нападающий также применил 6 силовых приемов (в том числе 2 — против защитника Брента Бернса) и получил малый штраф во 2-м периоде.

Овечкин забил 974-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 42 шайбы.

Овечкин получил удар клюшкой в лицо от Бернса в 3-м матче серии против «Каролины». В другом эпизоде 40-летний защитник сбил Александра с ног силовым приемом.