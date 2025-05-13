Овечкин забил 77-й гол в плей-офф НХЛ и вышел на чистое 12-е место в истории, обогнав Лемье. Ягр с 78 шайбами идет 11-м, Беливо с 79 — 10-м

В текущем плей-офф НХЛ на счету 39-летнего россиянина стало 6 (5+1) очков в 9 играх при полезности «минус 2». За карьеру — 147 (77+70) очков в 160 кубковых играх.
Овечкин обогнал Марио Лемье (76 шайб в 107 играх) по числу голов в плей-офф и вышел на чистое 12-е место в истории лиги. На 11-м месте идет Яромир Ягр (78 в 208).
В топ-10 входят Уэйн Гретцки (122 в 208), Марк Мессье (109 в 236), Яри Курри (106 в 200, лидер среди европейцев), Бретт Халл (103 в 202), Гленн Андерсон (93 в 225), Майк Босси (85 в 129), Джо Сакик (84 в 172), Морис Ришар (82 в 132), Клод Лемье (80 в 234) и Жан Беливо (79 в 162).
Овечкин забил 974-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 42 шайбы.