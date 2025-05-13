Овечкин вышел на чистое 5-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ (31). Рекорд у Бретта Халла (38), на счету Гретцки и Босси по 35 шайб

В текущем плей-офф НХЛ на счету 39-летнего россиянина стало 6 (5+1) очков в 9 играх при полезности «минус 2». За карьеру — 147 (77+70) очков в 160 кубковых играх.
В большинстве на счету Александра 31 гол из 77. Он обогнал Джо Павелски и Никласа Лидстрема (по 30 шайб) и вышел на чистое 5-е место в истории плей-офф НХЛ по этому показателю.
В топ-5 также входят Бретт Халл (38 шайб), Уэйн Гретцки, Майк Босси (оба — по 35) и Дино Сиссарелли (34).
Овечкин забил 974-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 42 шайбы.