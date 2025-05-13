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Овечкин вышел на чистое 5-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ (31). Рекорд у Бретта Халла (38), на счету Гретцки и Босси по 35 шайб

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:5, 1−3). Он реализовал большинство в третьем периоде.

В текущем плей-офф НХЛ на счету 39-летнего россиянина стало 6 (5+1) очков в 9 играх при полезности «минус 2». За карьеру — 147 (77+70) очков в 160 кубковых играх.

В большинстве на счету Александра 31 гол из 77. Он обогнал Джо Павелски и Никласа Лидстрема (по 30 шайб) и вышел на чистое 5-е место в истории плей-офф НХЛ по этому показателю.

В топ-5 также входят Бретт Халл (38 шайб), Уэйн Гретцки, Майк Босси (оба — по 35) и Дино Сиссарелли (34).

Овечкин забил 974-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 42 шайбы.